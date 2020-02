Pallavolo serie C/F: la Piccini Paolo spa inciampa in trasferta, Foligno vince al tie-break

La Piccini Paolo Spa torna a casa con un po’ di rammarico dalla difficile strasfera di Foligno, campo ancora imbattuto nel campionato di serie C femminile; rammarico per essersi portata avanti 2 set a 0 e poi aver subito il ritorno delle padrone di casa, guadagnando così un solo punto.

Partita molto bella e combattuta quella di sabato scorso: nei primi due set Trestina mostra ottime giocate in attacco e in difesa, imponendo il proprio gioco in tutti i fondamentali. Nel terzo set c’è un calo di concentrazione, il fondamentale della battuta comincia a essere meno incisivo rispetto ai primi due fondamentali: Trestina è avanti 23 a 22, poi Foligno si porta sul 23 pari, le padrone di casa si gasano e riaprono i conti (1 a 2). Quarto set fotocopia del terzo, si lotta punto su punto ma nel finale è l’indecisione della coppia arbitrale che condanna il Trestina, sale un po’ di nervosismo in campo e fuori, Foligno mantiene la concentrazione e trova il pareggio (2-2).

Nel tie break le folignati si portano subito in vantaggio, si cambia sull’8 a 4 a loro favore, Trestina riduce il gap fino al 13 pari, ma due brutti errori regalano la vittoria alla squadra di casa.

Sabato 8 Febbraio la Piccini Paolo torna a giocare fra le mura amiche: fischio d’inizio sempre alle 21.15 contro la Sir Safety Rivotorto.

FOLIGNO VOLLEY-PICCINI PAOLO spa 3-2: 19-25, 23-25, 25-23, 25-23, 15-13.

PICCINI PAOLO SPA: Monti 19, Cerbella 18, Giunti, 13, Betti 11, Sassi 8, Bragetta 5, Fabbri (l), Volpi (l.) N.E.: Gambino, Paradisi, Guerri, Rinaldi.

