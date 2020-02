"Ora per il nostro futuro": il PD in Umbria cerca di aprire una nuocva fase

Tre ore d’incontro, tanti gli interventi fra iscritti, Sindaci, amministratori locali, simpatizzanti più e meno giovani, rappresentanti nazionali e regionali per il Partito Democratico che in Umbria sabato è tornato per la prima volta a confrontarsi in un’iniziativa pubblica con la voglia di ascoltare, proporre e progettare, di guardare oltre con coraggio.

Di fronte ad una fase politica palesemente conclusa la necessità di aprirne una nuova, guardare avanti e farlo partendo dal confronto aperto con le persone; la volontà ferma di non parlare di nomi ma ascoltare, intercettare idee e proposte per cercare di costruire una visione della società umbra da qui ai prossimi anni da proporre e raccontare.Tanta la voglia di tornare a parlare di politica nella nostra Regione e di farlo pensando esclusivamente all’interesse dell’Umbria; interventi da ogni parte del territorio regionale, la voce forte dei Sindaci che hanno raccontato realtà di buon governo locale ma anche problemi ed esigenze da cui ripartire. Al centro il Partito Democratico, non un’iniziativa di “alcuni” ma del PD che è consapevole di non bastare a se stesso e che vuole tornare ad essere il riferimento di un campo ampio. Tanti i temi sollevati: dal lavoro alle infrastrutture, dalla formazione politica alla centralità reale dei territori; il bisogno di ripartire proprio da lì per creare una piattaforma politica condivisa, farlo attraverso una serie d’iniziative che possano permettere al Pd di tornare a vivere in mezzo alla gente, disposti, insieme, a ricevere critiche così come a raccogliere proposte e idee. Per questo l’iniziativa di sabato mattina al Park Hotel di Ponte San Giovanni non sarà una data unica ma piuttosto una “data zero”. Capire a fondo che cosa è successo ma scegliere di andare avanti, di farlo davvero e di farlo insieme: per questo a breve altri appuntamenti su tutto il territorio regionale per ascoltare e costruire insieme il nostro futuro.

