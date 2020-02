Nuovo centro commerciale a santa Fiora? Noi per Sansepolcro “ulteriore schiaffo al centro storico”

“In questi ultimi giorni i nostri concittadini ci stanno chiedendo e si stanno domandando cosa stia accadendo a Sansepolcro. Anche noi ci stiamo ponendo le stesse domande e a gran voce chiediamo all’Amministrazione di Sansepolcro “cosa sta accadendo in città”? In particolare, ci stiamo domandando se le notizie relative alla realizzazione di un nuovo centro commerciale nella zona di Santa Fiora siano vere. Qualora la risposta fosse positiva, ci sorge l’obbligo di chiedere se tutto questo non possa essere un ulteriore schiaffo nei confronti dei commercianti del centro storico che vedrebbero, ancora una volta, un ulteriore allontanamento dei clienti dal centro cittadino. La seconda domanda è relativa al progetto di realizzare una nuova RSA dove attualmente sorge l’Hotel La Balestra. Anche in questo caso, se la risposta confermasse la nostra indiscrezione, ci sarebbe una ripercussione negativa nei confronti delle RSA che attualmente sono operative nel territorio della Valtiberina. Dato che a chiedere risposte in merito sono i cittadini di Sansepolcro, compresi coloro che hanno eletto questa Amministrazione, chiediamo immediate delucidazioni in merito alle due questioni, al fine di fare chiarezza e sgombrare così il campo a illazioni che, ci auguriamo, restino tali. “

