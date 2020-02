Mostra del cavallo: Tifetno insieme chiede chiarezza su permanenza evento al parco Ansa del Tevere

Il consigliere di Tiferno Insieme Vittorio Vincenti chiede chiarezza sulla permanenza delle strutture della Mostra Nazionale del Cavallo nella zona dell’ansa del Tevere attraverso un’interpellanza rivolta al sindaco Luciano Bacchetta e agli assessori della giunta competenti. Nel segnalare, anche mediante fotografie, che a circa sei mesi dalla fine della manifestazione “sono ancora ubicate le transenne e gli striscioni degli sponsor della zona vicino al parco Ferri e che nell’anfiteatro risultano ancora montate le impalcature per gli spalti provvisori, nonché ancora è stesa la sabbia per gli spettacoli”, l’esponente della minoranza domanda “chi erano gli entri preposti ad ordinare tali rimozioni dopo lo svolgimento della Mostra del Cavallo” e sollecita a fare in modo che “tali strutture temporanee e la sabbia dentro l’anfiteatro siano immediatamente rimosse”. Vincenti chiede una “giustificazione sul ritardo di tale rimozioni che hanno comportato specialmente per i turisti di passaggio e per coloro che si sono affacciati dai giardini del Cassero un senso di disagio e di abbandono della cosa pubblica senza eguali per circa sei mesi” e “quali misure intende prendere l’amministrazione nei confronti degli eventuali responsabili della non rimozione delle suddette, ai fini del danno di immagine arrecato alla città”. “Il parco è frequentato da famiglie ed è spesso la prima cosa che vedono i cittadini durante le visite in città, essendo il più utilizzato grazie alle scale mobili”, osserva il consigliere di Tiferno Insieme, nell’evidenziare come “la staccionata e i relativi striscioni sono in avanzato stato di danneggiamento è che dall’alto danno un’idea simile a un ‘pollaio abbandonato’”.CDCNOT/20/01/31/CONSINLINEA/17/MB

