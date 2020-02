MALI, Tamat incontra l’Arcivescovo di Bamako e Caritas: nuovi progetti per una cooperazione a tutte le latitudini

Bamako (MALI) – Una delegazione di TAMAT NGO, presente in Mali per il progetto AwArtMali, composta dal Direttore Generale Piero Sunzini e dal capoprogetto AwArtMali Simone Foresi, è stata ricevuta nella giornata di giovedì 30 gennaio 2020 da S.E. cardinale Jean Zerbo, Arcivescovo di Bamako presso la sede dell’arcivescovado.

L’incontro, che ha visto anche la partecipazione del dr. Callixte Traorè, economista e responsabile delle associazioni laicali della Conferenza Episcopale del Mali, e di padre Alexandre Denou, Segretario della Conferenza Episcopale del Mali, ha consolidato un proficuo percorso di collaborazione già avviato tra la diocesi di Bamako e TAMAT NGO per la definizione di progetti mirati allo sviluppo territoriale e sostenibile, nel solco delle indicazioni provenienti dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, con il comune obiettivo di dare risposta ai problemi della migrazione. Durante l’incontro la delegazione di TAMAT NGO ha consegnato per conto del prof.Vincenzo Cesareo (Segretario Fondazione ISMU) a S.E. cardinale Jean Zerbo il Venticinquesimo Rapporto sulle migrazioni 2019 di Fondazione ISMU.

Venerdì 31 gennaio 2019, inoltre, la delegazione di TAMAT NGO ha incontrato la direzione operativa di CARITAS MALI presso la sede di Bamako. CARITAS MALI opera in tutto il paese lavorando sui temi dell’emergenza, delle migrazioni e dello sviluppo locale. Il confronto, al quale hanno partecipato Theo Togo, Segretario Nazionale di Caritas Mali, e don Antoine Sagara, responsabile per la Caritas della Casa di accoglienza per migranti di Gao, ha permesso di promuovere un partenariato operativo finalizzato alla presentazione e alla gestione di progetti di cooperazione internazionale per creare direttamente in Mali opportunità di lavoro e sviluppo professionale per i giovani.