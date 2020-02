Domani in centro storico gli ambulanti di Forte dei Marmi, negozi aperti

Il mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” debutterà domani, domenica 2 febbraio, in piazza Matteotti, piazza Gabriotti, piazza Fanti, portando in vetrina il meglio del made in Italy. Pelletteria (borse e scarpe), abbigliamento in cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina saranno protagonisti nel centro storico dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Per l’occasione i negozi all’interno delle mura urbiche apriranno al pubblico e arricchiranno l’offerta per quanti sceglieranno il cuore della città per trascorrere la giornata. Per consentire la partecipazione degli ambulanti di Forte dei Marmi il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6.00 alle ore 21.00 vieterà il transito e la sosta veicolari nell’area della manifestazione, con esclusione dei veicoli di polizia e di soccorso, dei mezzi per la pulizia delle strade e adibiti allo svolgimento dell’evento.

