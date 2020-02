In merito alla fake news che sta circolando nel web, relativamente ad un caso di Coronavirus all’ospedale di Arezzo, la Asl Toscana sud est ribadisce categoricamente che la notizia è falsa e diffida chiunque a diffondere notizie che possano provocare stato di allarme tra la popolazione.

L’Azienda sanitaria ha predisposto tutto quello che è previsto dalle procedure per affrontare casi di Coronavirus che per il momento non si sono verificati.

