Al via i preparativi per il 7°centenario della Beata Margherita

Non solo Raffello in questo 2020: verrà presentato per la prima volta ufficialmente il programma del 700 dalla morte della Beata Margherita della Metola. Il vescovo della diocesi di Città di Castello mons. Domenico Cancian interverrà alla Commissione Affari Istituzionali, presieduta dal consigliere Filippo Schiattelli alla presenza del presidente del consiglio comunale Vincenzo Tofanelli che ha seguito l’importante ricorrenza. L’appuntamento è nel palazzo del comune alle 18.00 di mercoledì 5 febbraio nella Sala della Giunta Impastato.

