Sport e solidarietà: domenica 9 febbraio il torneo “Con il pallone per gli Insuperabili”

Si terrà domenica 9 febbraio a Sansepolcro il 2° torneo di calcio di beneficenza “Con il pallone per gli Insuperabili”. L’evento è organizzato dai genitori dei ragazzi del settore giovanile della società Vivi Altotevere ed ha il patrocinio del Comune di Sansepolcro.

Dopo il successo della prima esperienza che nel febbraio del 2018 vide la raccolta fondi dedicata al Meyer, torna dunque un nuovo appuntamento solidale dedicato quest’anno ai ragazzi della Reset Academy de “Gli Insuperabili”, un’associazione che opera su tutto il territorio italiano con lo scopo avvicinare al calcio ragazze e ragazzi con disabilità psico-fisiche.

L’evento, che si terrà al Palazzetto dello Sport biturgense a partire dalle 9:30, sarà accompagnato per l’intera giornata da animazione e divertimento per bambini. In programma anche una ricca lotteria con numerosi premi messi a disposizione dai partner dell’evento. Tra questi, è incluso uno speciale premio che vedrà l’assegnazione di un corso di formazione come cuoco, pasticcere, panettiere e pizzaiolo gentilmente offerto da “Impara e lavora di Scuola Radio Elettra”. L’estrazione si terrà a marzo, in occasione del tradizionale appuntamento del Premio Nazionale ‘La Clessidra’.

Chiunque può dare il proprio contributo effettuando una donazione all’Associazione Insuperabili Onlus, Banca Credito Valtellinese Filiale Via Torino, 131 Nichelino (TO). IBAN: IT6400521630651000000082649.

