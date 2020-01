Incidente, in via XX settembre, incrocio con Via Piero della Francesca a Sansepolcro. Un pedone è stato investito, sul posto oltre ad una pattuglia della Polizia Municipale, oltre i medici del 118, che hanno disposto il trasferimento presso il san Donato di Arezzo per sospetta frattura del femore

