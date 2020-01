Il polo tecnico Franchetti-Salviani alla semifinale dei comix games classi 2020

Grande soddisfazione è stata espressa dalla prof.ssa Valeria Vaccari, Dirigente Scolastico del Polo Tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello, per le classi 2B Chimica, 2E Grafica e 2F Afm Sportivo, con le docenti referenti Prof.sse Fabiola Cecchetti, Antonella Grilli e Giovanna Mariucci, che hanno partecipato al Comix Game 2020, guadagnandosi l’accesso alle semifinali.

Sei le scuole superiori di tutta Italia ammesse alle semifinali: 5 Licei (Ribezzo di Francavilla Fontana (Brindisi), Galileo Galilei di Trento, Federigo Enriques di Livorno, G.M.Dettori di Tempio Pausania (Sassari) e Volta De Gemmis di Bitonto (Bari) e il nostro unico Istituto Tecnico.

Il contest è organizzato da Repubblica@Scuola, Comix, Salone internazionale del Libro di Torino con il contributo di Mondadori Libri e Museo Egizio. I team di studenti si confrontano nella sfida “RIMA LA TRAMA”, ovvero riscrivere la storia dei romanzi indicati dalla giuria e sintetizzarla in rima, che deve rispettare il senso della storia e essere metricamente corretta.

Martedì 4 febbraio presso l’Aula Magna Salviani si svolgerà la gara di ludolinguistica per selezionare la classe che accederà alla finalissima al Salone Internazionale del Libro di Torino, prevista a maggio 2020.

