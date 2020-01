Umbertide – Commemorazione Fezzuoglio, Provincia e Comune di Città di Castello vicini all’Arma e alla famiglia

Luciano Bacchetta, in rappresentanza della Provincia di Perugia e del Comune di Città di Castello di cui è sindaco, ha preso parte questa mattina a Umbertide alla commemorazione del sacrificio del giovane carabiniere Donato Fezzuoglio, di cui ricorre l’anniversario dell’uccisione.

“Ribadiamo ancora una volta – sono le parole del presidente Bacchetta – la nostra più sentita vicinanza e solidarietà al Comando regionale e provinciale dell’Arma dei carabinieri, nonché alla Compagnia di Città di Castello e alla Stazione di Umbertide che oggi giustamente con commozione ricordano il sacrificio di uno dei suoi giovani uomini, che ha perso tragicamente la vita nell’espletamento del suo servizio. Un sacrificio che le istituzioni che rappresento non dimenticheranno. Non faremo mai mancare la nostra presenza al fianco di chi è pronto a dare la propria vita al servizio e per la sicurezza della collettività. Ma oggi il nostro pensiero come sempre corre anche alla famiglia di Donato che si è dovuta misurare improvvisamente con un infinito dolore”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati