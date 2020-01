Sabato 1 febbraio a santa Chiara, convegno sulla cooperazione

Sabato 1 Febbraio alle ore 16 presso l’Auditorium di Santa Chiara si terrà un importante convegno su sociale e cooperazione, organizzato in occasione dei 20 anni della Cooperativa San Lorenzo.

Questa importante realtà cittadina si formalizzò alla fine degli anni novanta a seguito di una lunga esperienza di volontariato iniziata molti anni prima. Era il 1986 quando un gruppo di donne, amiche e colleghe, a seguito della crisi della Buitoni furono messe in cassa integrazione e si trovarono a reinventare le loro giornate.

Queste normali e straordinarie donne, affiancate dalla guida e dal supporto di Don Giacomo Babini, decisero che quel tempo andava investito a supporto di chi aveva bisogno ed iniziarono subito ad organizzare momenti di aggregazione ed incontro per gli anziani del paese. Allo stesso tempo si inventarono anche il volontariato all’ospedale di Sansepolcro, supportando i degenti che ne avevano bisogno.

Suor Giuseppa Garrido emerse come guida spirituale e carismatica in un percorso compiuto nel silenzio del quotidiano, capace di crescere e diventare grande in poco tempo grazie all’entusiasmo e al cuore di persone speciali, nel tempo affiancate da figure professionali assunte per un servizio esempio di sussidiarietà tra pubblico e privato sociale.

Oggi la Cooperativa conta 84 dipendenti e gestisce importanti servizi assistenziali ed educativi rivolti a anziani, giovani e disabili.

Il convegno, oltre a ripercorrere questa bella storia, sarà occasione per riflettere con la città sulle opportunità che produce la Cooperazione Sociale e quale impatto produce nello sviluppo di Comunità.

Sarà occasione per ascoltare alcune importanti testimonianze come quella di Don Vinicio Albanesi della comunità di Capodarco e di Roberto Mancini dell’Università di Macerata, per conoscere meglio l’esperienza di Cooperazione in Toscana con Alberto Grilli di Confcooperative e di ricordare la storia di San Lorenzo e delle sue attività in Valtiberina.

Coordinerà l’incontro Donatella Pagliacci dell’Università di Macerata.

Il convegno sarà preceduto, la mattina alle ore 10,00, da un incontro con la scuola, che conclude un percorso progettato in collaborazione con Confcooperative Federsolidarietà Toscana nell’ambito del progetto “Verso Toscana 2030” e alcuni docenti dell’Istituto Tecnico Economico “Luca Pacioli – Liceo Città do Piero”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al modello di impresa in forma cooperativa.

