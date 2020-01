Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, il turno di riposo serve per ricaricare le batterie

Dopo aver riportato tre punti importanti per la corsa ai play-off sabato scorso contro Titan Services San Marino (RN), i boys di Ermgroup S. Giustino (PG) stanno trascorrendo una settimana atipica, visto lo stop di questo fine settimana, dove le prime classificate di tutti i gironi di serie B/M saranno impegnate nei quarti di Coppa. Questa fase di stacco da quelle che sono le pressioni della gara è stata ottimizzata da un lato per il recupero di alcuni giocatori, dall’altro per lavorare alle specifiche dinamiche di gioco che ancora vedono in difficoltà gli altotiberini. Sicuramente un momento importante per preparare al meglio l’imminente girone di ritorno. La prima parte di campionato ci ha visti piazzarci al terzo posto con 30 punti ad un unico passo da Bologna (31); l’obbiettivo dei nostri ragazzi è sempre arrivare al vertice. Recuperate le forze e meditato sulle defaillances i biancoazzurri incontreranno in trasferta gli atleti di Lupi Estintori Pontedera (PI), sabato 8 febbraio alle ore 21:00, una vecchia conoscenza di San Giustino, incontrata sia in fase preparatoria che in campionato. Squadra incisiva tra le mura domestiche, meno sicura fuori casa, dove non è riuscita a vincere molte partite; sicuramente da non sottovalutare.

