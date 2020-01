Domenica a teatro la compagnia il Castellaccio con lo spettacolo per bambini “parola di genio”

Con “Parola di genio”, lo spettacolo della compagnia Il Castellaccio in programma domenica 2 febbraio al Teatro comunale degli Illuminati, torna l’appuntamento con la rassegna “la Domenica a Teatro”, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con i gruppi teatrali locali. Nell’abituale duplice orario delle 15.30 e delle 17.30 sarà proposta una rappresentazione che Lucia Zappalorto, in qualità di autrice e regista, ha liberamento tratto da “Aladino e la lampada meravigliosa”. Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 4 anni di età, porterà in scena la storia di Aladdin e Jasmine nelle emozionanti avventure scatenate dal ritrovamento della lampada con l’impareggiabile genio che la abita. Con la collaborazione dello Studio Danza di Rita e Roberta Giubilei saranno in scena Jacopo Tonelli, Maria Vittoria Lensi, Samuele De Bennassuti, Patrizia Pauselli, Gregorio Battistoni, Michele Santini, Giulia Mercati, Elena Ranucoli, Marco Chiapponi, Luca Falleri, Andrea Bucci, Giorgia Renghi, Eled Rexhaj, Morad Kramchi, Maria Testamigna, Cesare Martinelli, Greta Renghi. I costumi saranno di Genella Falleri, che insieme a Fabio Galeotti curerà anche video e fonica, con la voce delle canzoni che sarà di Nicola Bracchini. Fino al pomeriggio di domani, venerdì 31 gennaio, sarà possibile prenotare i biglietti al costo di 5 euro, contattando non oltre le ore 18.00 il numero di telefono 392.6467999. I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica 2 febbraio a partire dalle ore 14.30 direttamente presso il botteghino del Teatro degli Illuminati. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero di telefono 075.8522920 o all’indirizzo di posta elettronica teatro@cittadicastello.gov.it.

