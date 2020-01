Comitato Pendolari Altotevere “proficuo incontro con l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche”

Il “Comitato Pendolari Altotevere” esprime soddisfazione per il primo “tavolo tecnico” che si è svolto martedì 28 gennaio a Città di Castello tra l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, i comitati dei pendolari e i rappresentanti sindacali di categoria. Promotore dell’iniziativa, più volte invocata in passato dai comitati dei pendolari, è stato l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti che ha introdotto i lavori sottolineando che quello degli incontri nei territori con gli utenti era un preciso impegno che si erano presi partiti della colazione vincitrice alle recenti elezioni regionale, impegno che ora viene onorato. Puntuali e circostanziati sono stati gli interventi dei rappresentanti del “Comitato Pendolari Altotevere” Gabriella Locchi, del “Comitato Pendolari Stufi” Annalisa Costa, del comitato “Il Mosaico” Carlo Reali e dell’associazione “Cuor di leone” Riccardo Lucaccioni. Tutti hanno rappresentato la necessità di un rilancio del servizio su ferro auspicando il completamento in tempi certi dei lavori di ammodernamento e ripristino della ex Ferrovia Centrale Umbra, che costituisce la spina dorsale della nostra regione ed ha enormi potenzialità ma che negli ultimi anni, per disinteresse e incapacità, è stata letteralmente abbandonata al suo destino, senza investimenti e senza manutenzione. In particolare Gabriella Locchi, del “Comitato Pendolari Altotevere”, ha indicato nella qualità del servizio, nella velocità e nella frequenza delle corse gli elementi qualificanti che possono rendere di nuovo concorrenziale e competitiva questa linea ferroviaria, intesa non soltanto nel segmento Perugia – Città di Castello ma in tutta la sua estensione, da Sansepolcro a Terni. Un punto fondamentale sul quale tutti i presenti hanno concordato è stato quello della necessità di una costante ed effettiva concertazione tra l’ente che gestirà il servizio e i comitati dei viaggiatori, capovolgendo una cattiva abitudine purtroppo radicatasi nel tempo, in virtù della quale ogni decisione in materia di orari, di frequenze e dei logistica veniva adottata nelle segrete stanze da pochi dirigenti, senza minimamente curarsi delle reali esigenze degli utenti.

La vera sfida cui la nuova Giunta regionale è chiamata sarà, secondo i comitati e i sindacati CIGL, CISL e UIL, immaginare una politica che elimini gli sprechi, razionalizzi l’amministrazione, concentri le risorse nell’ammodernamento, velocizzazione e sicurezza della linea e individui tutta una serie di incentivi (sgravi fiscali, abbonamenti ridotti per le fasce deboli, biglietto unico ecc.) che rendano attraente l’uso del vettore ferroviario e concorrenziale nei confronti del trasporto su gomma.

Dal canto suo l’assessore Melasecche, dopo aver rimarcato la pesante situazione debitoria che la precedente amministrazione ha lasciato in eredità, ha aggiornato lo stato dell’arte dei lavori in corso, ormai in fase di completamento con riferimento alla tratta Città di Castello – Perugia, cui seguirà il ripristino del collegamento tra Ponte San Giovanni e la importante stazione di Sant’Anna a Perugia. Più a lungo termine si profilano i lavori sulla tratta Ponte San Giovanni – Terni data la necessità di un radicale rifacimento della linea ferrata, ormai assolutamente obsoleta e non più a norma in base alla vigente disciplina sulla sicurezza, mentre sono in programma incontri con gli amministratori della Regione Toscana per immaginare un futuro sfondamento a nord che darebbe alla linea un respiro extraregionale con importanti ricadute economiche. L’assessore ha, infine, riferito che già nei prossimi giorni si incontrerà con il ministro dei trasporti e con i vertici di RFI per chiedere che l’intera tratta Sansepolcro – Terni venga ricompresa tra le linee di interessa nazionale e ha dato appuntamento ad un nuovo “tavolo tecnico” da tenersi tra circa tre mesi, durante i quali, prendendo spunto dai suggerimenti e dagli spunti emersi, cercherà di gettare le basi per una ripartenza sana e finalmente efficiente dell’offerta ferroviaria regionale.

