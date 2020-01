Viabilità, chiusura temporanea di Via Valdarno per il completamento della bretella stradale

A San Giustino proseguono i lavori di realizzazione della variante al capoluogo. Il progetto, giunto ad uno stato avanzato di realizzazione, è il più importante finora realizzato dell’amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Fratini, con un costo complessivo di circa 2 milioni e 400mila euro.

Al fine di permettere la prosecuzione dei lavori per il completamento dell’opera, che prevede la realizzazione della bretella stradale 3 bis compresa tra via Toscana e via Citernese, nei prossimi giorni verrà predisposta l’ordinanza di chiusura temporanea al traffico di Via Valdarno, importante strada di collegamento e attraversamento del capoluogo. Nel tratto di strada interessato, infatti, sono previsti lavori di adeguamento della sede stradale con l’allargamento della carreggiata e l’inserimento della pista ciclopedonale.

Con l’ordinanza di chiusura è inoltre prevista la riorganizzazione della viabilità ordinaria nel centro del paese per garantire la sicurezza del traffico veicolare e non solo. Nella riorganizzazione della viabilità, programmata dagli uffici tecnici in collaborazione con l’ufficio di Polizia Locale, sono previsti l’adeguamento della velocità a 30Km/h nelle zone di minore visibilità o laddove la carreggiata si restringe e l’inserimento dei divieti di sosta in alcuni tratti di Viale Fabbrini e in Via Alfieri per permettere la regolare circolazione e svolta dei mezzi pesanti. Inoltre per i mezzi pesanti provenienti dall’uscita della E45 e Via Citernese è stato introdotto l’obbligo si svolta in Via Alfieri.

Il termine dei lavori e la consequenziale riapertura della strada sono previsti entro 90 giorni.

