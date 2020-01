Verso l’Africa, un continente in movimento: Tamat e ITET “Aldo Capitini” su Agenda 2030 conThomas Sankara

Giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 10 presso l’Aula Magna ITET Aldo Capitini Perugia si terrà la conferenza stampa di lancio di “According to Tomà”.

Dopo la 1a edizione del Festival del Mondo in Comune UmbriaMiCo (2017-2018) azione territoriale per alimentare attenzioni e sensibilità delle comunità locali di 8 città dell’Umbria, su come contribuire (partendo dalla propria realtà) per un avvicinamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e l’Agenda 2030 e su come essere parte attiva nelle dinamiche di cittadinanza globale, Tamat porta l’Agenda 2030 agli studenti dell’ ITET “Aldo Capitini” con un viaggio verso l’Africa sulle tracce della figura storica di Thomas Sankara Presidente del “Paese degli uomini integri”, il Burkina Faso, tra il 1984 e il 1987 assassinato assieme a dodici soldati della sua guardia del corpo il 15 ottobre del 1987.

Si chiama According to Tomà il progetto che vedrà coinvolti oltre 200 studenti del Capitini tra febbraio e maggio 2020 attraverso una serie di laboratori organizzati insieme alla rete Marche Solidali, Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale delle Marche, per riflettere sul rapporto tra migrazioni e disuguaglianze globali, che culmineranno a metà aprile con la premiere per il Centro Italia al Centro Congressi Capitini di Verso Sankara Alla scoperta della mia Africa II, una co-produzione Farneto Teatro – Tamat aggiornata e arricchita rispetto all’edizione del 2018 con il giovane interprete italo-burkinabè Alberto Malanchino e la regia di Maurizio Schmidt .

Un‘occasione per far conoscere Thomas Sankara, il suo pensiero e la sua azione politica, e riflettere sulla sua eredità per il Burkina Faso e per l’Europa. Aveva pensato a tutto Tomà: alla scuola, alla condizione femminile, alla sovranità alimentare, alla musica, al debito, aveva pensato persino alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, negli anni ’80. Il suo pensiero e la sua azione sono ancora fonte d’ispirazione per i movimenti giovanili di denuncia e partecipazione civica di un’Africa contemporanea in movimento. Tutto questo verrà animato dall’equipe di Tamat, con testimonianze di attivisti, autori e interpreti della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il progetto According to Tomà è all’interno dell’azione co-finanziata dall’Unione Europea Start the Change capofilata dalla Ong progettomondo.mnal. Con 12 paesi coinvolti Start the Change mira a rendere giovani e studenti tra i 14 e i 25 anni all’interno delle proprie comunità più informati e consapevoli sull’importanza di un impegno comune per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente, così come delineato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Per saperne di più: http://www.startthechange.eu

Per maggiori dettagli non ci resta che dare appuntamento per giovedì 30 gennaio p.v. ore 10 presso l’Aula Magna ITET Aldo Capitini con Tamat, la direzione scolastica e i docenti coinvolti nel coordinamento dell’iniziativa.

