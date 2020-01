Un cippo per i soldati alleati caduti nel passaggio del fronte del ’44

“Porre un cippo in memoria del soldato Yeashwant Ghadge, di tutti i caduti anglo-indiani e tedeschi durante il passaggio del fronte del 1944 e la liberazione di Città di Castello” dagli eserciti nazi-fascisti. La proposta, ultimo punto nell’ordine del giorno del consiglio di domani, giovedì 30 gennaio 2020, è stata avanzata da alcuni consiglieri comunali, primo firmatario Luciano Tavernelli del PD ma condivisa dal capogruppo Mirco Pescari, da Vittorio Morani capogruppo del PSI, da Vincenzo Bucci capogruppo di Castello Cambia, di Vittorio Vincenti di Tiferno Insieme e da Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Fratelli d’Italia. Nell’ordine del giorno si legge che “il 1944 è stato l’anno più tragico nella storia dell’Alta Valle del Tevere, con la IIª Seconda Guerra Mondiale che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di morte e distruzione. Una pagina tragica per il nostro territorio che ha lasciato dietro di sé una scia di dolore, di sangue e di morte, che hanno preceduto la liberazione delle nostre città. Da quel periodo è iniziato il lungo e faticoso percorso della democrazia, che oggi abbiamo il dovere di difendere, ma soprattutto di ricordare.Nei nostri territori, nelle nostre alture appenniniche si è combattuto aspramente, con il fronte di guerra che ha attraversato molti comuni della nostra Alta Valle del Tevere. In particolare, tra i territori compresi tra i Comuni di Città di Castello, Montone e Pietralunga, si affrontarono reparti tedeschi con truppe della divisione indiana.Tra gli scontri più cruenti e importanti per il destino della nostra valle ci fu quello combattuto il 10 Luglio 1944 dove molti furono i morti sia tra gli alleati che Tedeschi in ritirata. In quella battaglia per il valore mostrato in quel combattimento, il soldato Yeashwant Ghadge ricevette, dopo la morte l’alta decorazione della Victoria Cross. Per questo motivo, su proposta dell’istituto Storico d Città di Castello, il comune di Città di Castello, si imepgna ad aderire all’iniziativa promossa dall’Istituto di Storia Politica e Sociale Venanzio Gabriotti al fine di contribuire ad erigere con gli altri comuni di Montone e Pietralunga, un monumento, un cippo,nel punto esatto dove si svolse il conflitto, posto nel confine tra i comuni di Pietralunga,Montone e Città di Castello e a prevedere l’inaugurazione dello stesso nella ricorrenza della data del conflitto il prossimo 10 luglio 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati