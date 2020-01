Strade del centro storico: interrogazione del consigliere del PSI Luigi Bartolini per chiedere interventi di manutenzione

Serve un sopralluogo per verificare le esigenze di manutenzione della viabilità del cen-tro storico e calendarizzare gli interventi da attuare attraverso le squadre operative co-munali. E’ l’istanza che il consigliere del Psi Luigi Bartolini sottopone al sindaco Lu-ciano Bacchetta e alla giunta con una interrogazione sullo stato dei vicoli all’interno delle mura urbiche, attraverso la quale sollecita a “ridare decoro e sicurezza” a questi percorsi, anche nell’ottica di valorizzare le iniziative che richiameranno visitatori a Città di Castello come il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio. “Un bel biglietto da visita non ci starebbe male” osserva Bartolini a proposito del miglioramento dei manti stradali, richiamando l’attenzione sulla necessità di “prendere in considerazione la voce dei nostri cittadini”. “Spero si prendano provvedimenti imminenti per le strade del centro storico”, sottolinea l’esponente della maggioranza nell’evidenziare che “cau-sa l’usura per l’intenso traffico e le poche risorse destinate alla manutenzione, sono ri-dotte veramente male e in alcuni casi sono anche pericolose”. A seguito di una ricogni-zione dei vicoli di San Giacomo, Mattonata, Prato e Sant’Egidio, Bartolini riferisce di aver trovato conferme sulle segnalazioni dei cittadini. “Alcuni vicoli e piazzette percorsi da mamme con passeggini, bambini con bici, donne con carrellini della spesa e anziani non sono messi troppo bene”, rileva il consigliere del Psi, che segnala come “per la maggior parte dei casi siano saltati via il ciotolame e i sampietrini” e anticipa che con una ulteriore interrogazione chiederà la chiusura al traffico di via dei Casceri.

