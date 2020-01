Settimana intensa ma positiva per i ragazzi della dukes basket Sansepolcro. Cinque le categorie in campo: quattro le vittorie ottenute

E’ stata una settimana decisamente intensa per i ragazzi della Dukes Basket di Sansepolcro, i quali si aggiudicano quattro partite sulle cinque disputate nelle categorie scese in campo.

CSI: FUORI CASA ARRIVA LA 10° VITTORIA DEI RAGAZZI DI COACH GIOVAGNINI

Arrivati in ritardo a causa di una coda in E45 e proiettati sul parquet senza avere il tempo di fare un minimo riscaldamento, la partita ha inizio. I biturgensi inizialmente faticano a causa di una difesa non ben calibrata sugli avversari, ma grazie all’intervento di coach Giovagnini – che sistema le posizioni in campo – ritrovano gli equilibri della partita. Maggior pressione a centrocampo, da un lato, e maggiore velocità di esecuzione nelle fasi offensive, dall’altro, permette ai giovani bianconeri di ritrovare la via del canestro più agevolmente e con repentine incursioni in profondità, sorprendendo gli avversari riuscendo a imporsi nella gara. I Dukes si aggiudicano, così, un match che sulla carta sembrava una partita “semplice” ma che non lo è stata affatto. Lo scout lo testimonia. Prossimo appuntamento in casa Dukes contro Corciano Basket giovedì 30 gennaio ore 21.15.

Mojito Basketball Association vs Dukes Basket Sansepolcro 53 – 61

UNDER 14: “QUELLA SPORCA DOZZINA”…DI VITTORIE!!

Dodicesima vittoria consecutiva per l’Under 14 nel fortino dell’ASD Santo Stefano, terzo in classifica, e imbattuto nelle sei gare precedentemente giocate tra le mura amiche. La partita non racconta niente di diverso dalle ultime uscite dei biturgensi che partono subito forte e, nonostante gli iniziali tentativi dei ragazzi di casa di restare in gioco, vanno al riposo lungo con un vantaggio di 24-42. La seconda metà di gara ci racconta di come la compagine di Campi Bisenzio cerchi in tutti i modi di arginare i bianconeri, ma i ragazzi della Dukes riescono a gestire senza problemi la situazione e a tre minuti dalla fine si portano sul 63-40: vantaggio determinante per le sorti della gara. A nulla è servito lo scatto d’orgoglio, sul finale, dei padroni di casa che, grazie a qualche palla persa dagli ospiti, hanno diminuito il divario finale. La gara è terminata così con il successo di 73–59. Prossimo turno domenica 2 febbraio a Sansepolcro contro la DLF Firenze.

ASD Santo Stefano vs Elettrotek Dukes 59 – 73

UNDER 16 F: VITTORIA DA SECONDO POSTO

Sabato 25 gennaio sono scese in campo le ragazze dell’Under 16 contro Basket Umbertide: partita molto sentita da entrambe le società e dalle atlete in campo. Fin dai primi minuti si nota come le bianconere stiano mettendo in atto un copione molto simile alla partita di Assisi: subito grande intensità e contropiedi in transizioni che partono da un’ottima difesa. La Dukes pressa sempre la portatrice di palla avversaria, recuperando molti palloni e mostrando la propria abilità nel gioco di squadra grazie a diverse azioni corali. Con belle giocate di penetra e scarica e con ottimi passaggi, le biturgensi aumentano sempre più il vantaggio in campo. Spiccano qui le percentuali dal campo, da “cecchine”, di Nappi e Obinu e l’ottima prestazione dal pitturato di Censotti. La partita scorre via con la Dukes sempre in controllo grazie alle ragazze che mettono cuore e anima in campo.

Dukes Basket Sansepolcro vs Basket Umbertide 67-39

UNDER 18: PRIMA VITTORIA STAGIONALE

Finalmente anche gli Under 18 portano a casa una sana vittoria che fa morale. Durante tutto l’anno, tranne un paio di volte, i bianconeri hanno dato l’impressione di riuscirci per poi crollare nei finali di partita dove la fatica e la panchina corta hanno contribuito non poco a mancare l’obbiettivo. Sabato scorso, nonostante assenze pesanti (Nocentini, Barni, Mercati e Giovagnini) i ragazzi guidati per l’occasione da Coach Mameli hanno sfoderato una prestazione tutto cuore e concentrazione, riuscendo a raggiungere un vantaggio di 19 punti a fine terzo quarto. L’abitudine un po’ a mollare, la stanchezza, il carico falli e il relativo bonus hanno messo un po’ di patema ai sostenitori negli spalti, ma alla fine il risultato è stato a favore della Corcos Dukes che porta a casa per 51-40 la sua prima vittoria. Eroi per un giorno.

Dukes Basket Sansepolcro vs Pino Dragons 51-40

ESORDIENTI: ANCORA UNA SCONFITTA NONOSTANTE L’IMPEGNO

Gli esordienti si recano a Figline per affrontare il CMB Arno. Partiti con la speranza di portare a casa un buon risultato, vista la convincente vittoria dell’andata, duplicano invece il copione svolto la settimana precedente a Terranuova, reggendo soltanto il primo tempo, per poi sciogliersi di fronte alla forza sotto canestro degli avversari. Nel complesso i bianconeri hanno giocato una buona partita seguendo le direttive impartite dal coach negli allenamenti infrasettimanali, ma l’eccesso di imprecisione al tiro ed un po’ di tensione non hanno permesso di fare di più di ciò che è avvenuto.

CMB ARNO vs Dukes Basket Sansepolcro 39-16

