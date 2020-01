Sansepolcro, il resoconto delle attività della Polizia Municipale nel 2019. Oltre 3mila infrazioni verbalizzate, sopralluoghi, vigilanze: il report completo delle attività

All’indomani dell’insediamento del nuovo comandante, dott. Antonello Guadagni, la Polizia Municipale del Comune di Sansepolcro rende pubblici i dati sulle attività svolte nel corso del 2019. Il report di questi dodici mesi, gli ultimi sotto la guida della comandante Brunella Proietti, racchiude un’ampia serie di statistiche sulle attività e le strategie organizzative messe in atto dalla PM per affrontare al meglio i cambiamenti e le evoluzioni del territorio.

“Ringraziamo la Polizia Municipale di Sansepolcro per l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico – afferma l’assessore Riccardo Marzi – In questi anni la nostra amministrazione ha sempre garantito massimo sostegno ai nostri agenti mettendo a disposizione i mezzi e le risorse necessarie. Questi dati statistici ci permettono, oltre che di capire quali siano i fenomeni da contrastare con maggiore forza, anche di intervenire laddove ce ne sia più bisogno con soluzioni e risposte. Al comandante Guadagni e a tutti gli altri membri del Corpo, auguriamo un 2020 ricco di soddisfazioni.”

Vigilanza stradale

Sono in tutto 3.245 le infrazioni verbalizzate dalla Polizia Municipale nel 2019. Queste hanno portato alla decurtazione di 564 punti, alla rimozione di 16 vetture, al sequestro di 21 veicoli, al ritiro di due carte di circolazione e ad un fermo amministrativo. Per quanto riguarda le patenti di guida, sono state eseguite 69 segnalazioni, 7 ritiri, 2 revoche ed una sospensione.

Le attività di infortunistica stradale e rilievo incidenti sono state 50, mentre sono stati ben i 200 i controlli di Polizia Stradale su veicoli e conducenti.

Altre statistiche degni di nota riguardano le infrazioni per revisioni (art. 80 del C.d.S) 70, infrazioni per assicurazione RCA (art. 193 del C.d.S) 21, le infrazioni per mancanza documenti di guida e circolazione (art. 180 del C.d.S) 20, le infrazioni per omesso utilizzo delle cinture/seggiolini ( (art. 172 del C.d.S) 39, le infrazioni utilizzo apparecchi radio/telefonici (art. 173 del C.d.S.) 28, le infrazioni alla pubblicità su strada (art. 23 del C.d.S) 17, le infrazioni alla sosta 2.987.

Controlli e sopralluoghi

Nel 2019 sono stati svolte aperte 850 pratiche per accertamenti anagrafici con 1.600 sopralluoghi. Sono 500 i servizi di vigilanza svolti presso gli Istituti scolastici, mentre i servizi di Polizia Annonaria (fiere, mercati, controllo prezzi, vendite straordinarie, commercio abusivo su aree pubbliche, ecc.) sono stati in tutto 170.

I controlli P.E. , sale giochi e prevenzione ludopatie sono stati 60, mentre gli interventi di controllo riguardo all’uso di suolo pubblico, pertinenze esterne di P.E., concessioni varie ecc. sono stati 50. Ben 250 le attività di controllo igiene del suolo pubblico, pulizia delle strade, collaborazione con ispettori ambientali ecc. 250.

I controlli sulla pubblicità, che comprendono postazioni fisse, temporanee e mobili, sono stati in tutto 30.

I controlli per ordinanze di modifiche temporanee di viabilità in occasione di feste , lavori , eventi sportivi ecc. sono stati 180.

Per quanto riguarda le infrazioni amministrative nel 2019, la Polizia ha riscontrato 64 irregolarità, di cui 7 nell’ambito del commercio e ben 48 per abbandono rifiuti.

Sono infine 50 i sopralluoghi congiunti svolti in collaborazione con altri Uffici Comunali.

Altre attività

Tra le varie altre attività svolte dalla Municipale di Sansepolcro nell’anno appena trascorso, vi sono 70 interventi per cani incustoditi o randagi, 15 servizi di scorta al gonfalone, 200 servizi di viabilità per cortei funebri e 180 segnalazioni di guasti, pericoli e interruzioni varie all’Ufficio Manutenzione.

