Rivi (Lega) “Chiediamo chiarimenti al Sindaco Cornioli sull’ipotesi di un nuovo centro commerciale a Sansepolcro”

“Sarà mia premura al prossimo Consiglio Comunale di Sansepolcro a febbraio presentare un’interrogazione al Sindaco Cornioli in merito all’ipotesi che circola in Città di apertura di un nuovo centro commerciale.

Interrogherò il Sindaco in qualità di Assessore alle Attività Produttive, per capire se l’ipotesi è fondata e se c’è già un progetto concreto che può prendere campo. Le dichiarazioni della Presidente di Confcommercio Cantucci sono state chiare e concise: nella situazione attuale, un nuovo centro commerciale sarebbe un colpo di grazia al centro storico, già in sofferenza, e a tutte le sue attività commerciali.

In attesa di una risposta da parte dell’Amministrazione, quello che si può già sottolineare è il fatto che questa Giunta non ha mai intrapreso un percorso e un progetto di rilancio delle attività produttive; nulla di nuovo è stato messo in atto in merito ad agevolazioni, sgravi per nuove imprese o nuove progettualità, nonostante il programma elettorale di Cornioli e le linee programmatiche di inizio mandato fossero piene di proclami.

Rilanciare un Paese con un tessuto produttivo in difficoltà non è cosa facile, ma si fa pianificando, dialogando con tutte le realtà presenti, con la capacità di intercettare i veri bisogni degli imprenditori: la strada giusta non è certo improvvisare.

In conclusione, ci auguriamo di ricevere una spiegazione chiara da parte del Sindaco.”

