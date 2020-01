Gianandrea Fratini alla Dukes utensileriaonline Sansepolcro

Si rinforza ulteriormente la Utensileriaonline con l’inserimento in roster di Gianandrea Fratini. Approdato a 15 anni alla Fortitudo Bologna, dove vince uno scudetto Under 16 e spesso aggregato alla Serie A, dopo 4 anni va a vincere la B1 a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia. Passa poi al Recanati sempre in B1 e al Ferentino dove vince ancora il campionato di B1. Successivamente si stabilisce a Benevento per 3 anni in C dove diventa capitano. Disputa i Play Off di C Silver in Puglia l’anno seguente con il Vieste, uscendo in semifinale per poi tornare ad Arezzo nel 2017. La guardia aretina ha scelto il progetto bianconero per rientrare dopo un periodo di stop dovuto allo studio e al lavoro. Il suo entusiasmo sarà una ulteriore freccia all’arco di Coach Mameli per questo fine di stagione e per gli anni a venire

