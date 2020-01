Viabilita’, trasporti e piastra logistica Altotevere, incontro in comune, presenti Luciano Bacchetta, l’assessore regionale, Enrico Melasecche e il deputato della Lega, Riccardo Augusto Marchetti

“Ritengo che sia compito di ogni assessore andare nei territori, par-lare con i sindaci, apprezzare la possibilità di dialogare realmente al di là del colore politico, perché l’Umbria può ripartire solamente se i singoli territori dal nord al sud dall’est ad ovest possono andare ad aggredire i problemi che sono sul tappeto da cinque, dieci e venti anni per risolverli. Questo è l’unico sistema. Non c’e’ sviluppo, non c’è ripresa se le infrastrutture non ripartono. Da questo punto di vista la giunta regionale è impegnata per fare, per velocizzare le opere, per farle finanziarie quelle che non lo sono e dare risposte ai cittadi-ni, come abbiamo iniziato oggi qui a Città di Castello ed in altoteve-re.” E’ quanto dichiarato dall’assessore Regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche, Enrico Melasecche questo pomerig-gio a margine dell’incontro in comune con il sindaco, Luciano Bac-chetta prima di partecipare ad una tavola rotonda con i comitati dei pendolari e le associazioni altotiberine dei trasporti a Città di Castel-lo assieme all’onorevole della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. Nel corso del “cordiale e costruttivo incontro”, come è stato definito dal sindaco tifernate, sono stati affrontati alcuni argomenti e que-stioni legate alla risoluzione di problemi che riguardano il trasporto su gomma e su ferro, in particolare le arterie viarie del comprensorio di competenza regionale e la ex-Fcu nel tratto San Sepolcro-Umbertide da tempo funzionante a ritmo ridotto con gravi disagi per i pendolari ed utenti. Al centro del confronto istituzionale anche la Piastra Logistica altotiberina che lo scorso anno nel mese di Aprile ha registrato l’apertura dello svincolo della E45 per la struttura e la consegna della viabilità esterna ad Anas e Comune di Città di Ca-stello, in attesa di entrare a pieno regime per quello che concerne i servizi e la logistica: interventi attesi dagli operatori economici locali e non solo.

