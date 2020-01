Resistenza antimicrobica ai farmaci al centro del convegno AMMI 2020

Torna puntuale anche quest’anno l’appuntamento con il convegno di approfondimento organizzato dalla sezione tifernate dell’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani). Dopo il grande interesse suscitato nei precedenti incontri, dove sono state approfondite tematiche importanti come i vaccini, la spending review e il testamento biologico, l’associazione rinnova l’appuntamento per sabato 1 febbraio 2020, presso la Sala Consiliare del Comune di Città di Castello, per affrontare un altro tema da sempre molto sentito ovvero quello relativo alla resistenza antimicrobica ai farmaci, grazie alla presenza di un illustre personaggio quale il Prof. Silvio Garattini, Presidente e Fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano.

Alle ore 16:00, con il saluto della Presidente dell’AMMI Benedetta Bellini, assieme a quello del Sindaco Luciano Bacchetta e del Direttore Generale Farmacie Tifernate Luca Augusto Mancini, prenderà il via il convegno “Resistenza antimicrobica ai farmaci – Emergenza sanitaria: percorsi condivisi tra ricerca e assistenza”, coordinato dal Dott. Graziano Conti, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia.

C’è grande attesa in città per l’intervento pubblico tenuto dal Prof. Silvio Garattini, noto scienziato e ricercatore scientifico in farmacologia ma anche noto medico e docente in chemioterapia e farmacologia: “Dal 1961, con i miei ricercatori lavoriamo sulla ricerca farmacologica in maniera indipendente, così siamo diventati un modello internazionale”. Il Prof. Silvio Garattini, infatti, è autore di centinaia di pubblicazioni su riviste del settore a livello mondiale, autore di numerosi trattati sulla farmacologia ed è stato membro di numerosi organismi sia nazionali sia internazionali. In Italia viene considerato da sempre uno degli scienziati più attivi e più interessati alla materia, un uomo che da decenni stimola la diffusione di una cultura scientifica nel nostro paese con impegno e con grande passione.

Anche quest’anno, quindi, il convegno organizzato dall’AMMI si propone di fare una riflessione ad alta voce aperta e condivisa con i cittadini che desiderano saperne di più su questo attualissimo argomento, che genera da diverso tempo molti interrogativi ai quali questo appuntamento cercherà di dare più informazioni possibili e maggiori chiarimenti.

