Lignani (FD’I) “approvato il PRG su Piazza Burri occorre fare il punto”

Spente le luci sull’approvazione del Piano Regolatore e sul modello futuro di città occorre celermente passare dalle filosofie delle dichiarazioni ai fatti concreti e agli impegni presi nel programma di Consiliatura e in Consiglio comunale. L’Accordo di Programma tra Fondazione Burri e Comune è stato approvato dall’Aula consiliare nell’ormai lontano 23 giugno 2018. Da allora non si sono visti concreti passi avanti e l’impegno preso per concludere il tutto entro la fine del mandato dell’attuale Sindaco appare assolutamente irrealizzabile. L’alibi del Piano regolatore in via di approvazione ora non c’è più. Ed è bene ricordare che il voto favorevole espresso anche da parte delle opposizioni aveva tra i suoi parametri anche il concreto impegno di investitori stranieri. Essendo la realizzazione di Piazza Burri, anche se in un contesto circostante (area ex Mulini e Consorzio agrario e Centro Storico) non privo di criticità, un obiettivo strategico e condiviso per la Città occorre un urgente punto della situazione. Premesso che i rappresentanti eletti dal Consiglio comunale avevano preso l’impegno di relazionare alla Commissione consiliare competente con cadenza almeno annuale sull’operato della Fondazione palazzo Albizzini all’atto della loro elezione, è comunque in questo contesto improcrastinabile una riunione ad hoc tra rappresentanti istituzionali e Fondazione sullo stato dell’arte dei finanziamenti; analogamente anche l’Amministrazione comunale deve rendere conto al Consiglio sulla tempistica dei lavori programmati per quanto concerne opere accessorie, di urbanizzazione e viabilità. All’uopo è stata presentata in data odierna un’interrogazione sull’argomento.

Andrea Lignani Marchesani

Capogruppo FdI – Città di Castello

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati