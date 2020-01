Ipotesi nuovo centro commerciale: PD “l’Amministrazione riferisca alla commissione attivita’ produttive”

In città si rincorrono voci della possibile apertura di un nuovo Centro Commerciale alle porte di Sansepolcro. Le associazioni di categoria si stanno muovendo chiedendo chiarimenti all’Amministrazione Comunale e il Sindaco-imprenditore per ora tace sulla questione. Il centro storico ha bisogno di un piano di rilancio complessivo è il nostro cuore e deve essere preservato. La sua componente commerciale è da anni in grave difficoltà e ci vogliono idee e progetti per invertire la tendenza. Il progetto di una nuova area commerciale, con tutte le difficoltà che sta vivendo il Centro Commerciale Valtiberino, ci preoccupa perché non tiene in considerazione la complessità della realtà di Sansepolcro e si rischia di rendere ancora più problematica la vita di quei commercianti che ancora investono e credono nella nostra Città. Lanciamo la proposta di convocare la Commissione Attività Produttive in sessione aperta e invitando a partecipare i rappresentanti dei commercianti del centro storico e delle associazioni di categoria. Speriamo che la nostra proposta venga accolta e che, almeno questa volta, ci sia la volontà di condividere.

