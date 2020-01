Insieme per Anghiari torna sulla questione del regolamento comunale sull’uso dei fitofarmaci

“Il Gruppo consiliare Insieme per Anghiari torna sulla dibattuta questione del regolamento comunale sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura, un tema tanto importante quanto delicato, bisognoso di un dibattito politico serio quanto doveroso. Dibattito sino ad ora pressoché negato dall’attuale amministrazione comunale che in questi quattro anni di mandato ha respinto freddamente ogni iniziativa del nostro gruppo rivolta anche alla semplice valutazione della possibilità di adottare anche nel nostro Comune un regolamento che disciplini il corretto utilizzo di certe sostanze sul nostro territorio. Ben due interrogazioni tra cui una rivolta al Vice Sindaco nonché Assessore all’ambiente e territorio, Claudio Maggini, sono state liquidate dal Sindaco e dalla sua maggioranza con argomentazioni inconsistenti e superficiali. Un’interpellanza poi trasformata in mozione è invece stata respinta con il voto compatto della maggioranza chiaramente contraria all’adozione di un regolamento di tale natura, seppur con l’astensione della ex Vice Sindaco, Dott.ssa Valentina Zoi. A dir poco assurda la posizione adottata dall’attuale amministrazione su questo tema in questi anni. Peraltro, considerate le nostre insistenze, al Consiglio Comunale del 20.04.2018 il Sindaco aveva ipotizzato di fare un “codice di autotutela” entro il giugno 2018. Cosa rimasta lettera morta. Il rifiuto ad ogni forma di dialogo e di confronto rispetto ad un argomento così sentito e dibattuto ci porta ad essere uno dei Comuni della Valtiberina meno virtuosi da questo punto di vista, anche perché nelle realtà limitrofe, da ultimo a Sansepolcro, un regolamento sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari è invece stato adottato a larga maggioranza già nel 2018. Ed è proprio partendo dal regolamento adottato a Sansepolcro che il gruppo consiliare Insieme per Anghiari intende riaprire il dibattito su questa tematica che non può non riguardare anche il territorio ed i cittadini di Anghiari. A questo proposito, nei giorni scorsi abbiamo proceduto a depositare il testo del regolamento adottato a Sansepolcro presso la Commissione ambiente e territorio di cui si è chiesta la convocazione. Vogliamo riaprire sul tema una discussione seria e partecipata che non coinvolga solo le forze politiche che fanno parte del Consiglio Comunale ma anche tutti quei soggetti che possono e devono dare un contributo alla ricerca di soluzioni condivise (associazioni di categoria, rappresentanti degli agricoltori, associazioni ambientaliste, rappresentanti della Usl, esperti, medici.…). Ci auguriamo che possa esserci finalmente data l’opportunità di approfondire una questione così importante anche se i nostri precedenti tentativi, categoricamente respinti dall’attuale maggioranza, non ci fanno sperare in niente di buono. Dal canto nostro continueremo a fare il possibile e a tenere aggiornata la cittadinanza. “

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati