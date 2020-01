Giornata della memoria: oggi ultima delle 12 repliche dello spettacolo “il Cilindro”

Si sono concluse oggi 28 gennaio 2020 alla Rotonda medievale di Città di Castello le 12 repliche dello spettacolo IL CILINDRO, poesie dal ghetto di Varsavia, a cura dell’associazione MEDEM, che ha visto coinvolti circa 250 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori del territorio comunale.

Ideato e interpretato da Enrico Paci con la collaborazione di Mauro Silvestrini, Matteo Bianchini (contenuti audio), Giovanni Pierangeli (contenuti video), Marta Bistarelli (parte tecnica), lo spettacolo è un percorso emozionale dentro le poesie di Wladislaw Szlengel, brillante autore di cabaret, che si è trovato a raccontare, con una scrittura comunque brillante e antiretorica, gli orrori e le angosce del ghetto di Varsavia durante l’occupazione nazista. Gli ebrei del ghetto si riunivano a casa sua per ascoltare i suoi versi e con lo stesso spirito i ragazzi sono entrati nella Rotonda medievale, trasformata in temporaneo rifugio, per accogliere il racconto del poeta e vivere la messa in scena sonora e visuale delle sue poesie.

