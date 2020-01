Frontale tra due auto in via Bartolomeo della gatta a Sansepolcro, gravi danni e lesioni per entrambi i mezzi e conducenti

Un incidente in via Bartolomeo della Gatta, nella zona industriale Santa Fiora a Sansepolcro, ha visto coinvolte pochi minuti fa due auto, dal comunicato giunto in redazione pare che uno dei due veicoli non abbia rispettato la precedenza. Sul posto una pattuglia della locale Polizia Municipale oltre al 118. Grave danni e lesioni entrambi i conducenti. Notizia in aggiornamento

