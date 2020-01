Due convocazioni del consiglio comunale di Città di Castello

Archiviato il prg riprende l’attività del consiglio comunale di Città di Castello, domani, mercoledì 29 gennaio 2020, l’assemblea è convocata alle 18.30 in via straordinaria per esaminare comunicazioni del sindaco Luciano Bacchetta relativi a lavori in somma urgenza per messa in sicurezza di sporti di gronda pericolanti, al riconoscimento e finanziamento debito fuori bilancio. Alle 17.00 dello stesso giorno si riunire la commissione Servizi, presieduta da Giovanni Procelli, per parlare con i responsabili della ASL Umbria 1 dei servizi offerti ai cittadini e delle possibilità di riorganizzare l’assetto complessivo della sanità locale, ospedaliero ed ambulatoriale, come chiesto da Castello Cambia. Giovedì 30 gennaio invece il consiglio comunale è riunito in maniera ordinaria dalle 16.30 con all’ordine del giorno le comunicazioni iniziali e due informative su variazioni di cassa del bilancio di competenza della Giunta. In programma ance il voto sulla declassificazione del tratto di strada vicinale dei fondi in vocabolo Ca’ Valli e la classificazione del tratto alternativo. Quindi alcuni documenti dei gruppi politici: l’ordine del giorno contro i muri della vergogna riferito alle manifestazioni per i trenta anni della caduta del muro di Berlino, l’ordine del giorno del gruppo Castello Cambia, Vincenzo Bucci capogruppo e Emanuela Arcaleni consigliera, contro l’odio e il razzismo. L’interrogazione del consigliere PD Francesca Mencagli sull’attuale stato degli argini e sui letti dei corsi d’acqua e del consigliere PSI Luigi Bartolini sul Natale al buio, l’interrogazione di Castello Cambia sull’inquinamento atmosferico, l’interpellanza del consigliere del Movimento Cinque Stelle Marco Gasperi sul lascito Mariani, l’interpellanza del capogruppo della Lega Marco Castellari relativamente a “Sintomatologie emerse dall’analisi del contesto socio-economico nella programmazione delle attività commerciali”. La scaletta prosegue con l’interpellanza del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sulla situazione di disagio all’interno di Sogepu, l’interpellanza di Tiferno Insieme circa lo stato delle mura urbiche presso il torrione di San Giacomo, l’interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani sulla mostra Guarda Raffaello, l’interpellanza di Vittorio Vincenti, consigliere di Tiferno Insieme, sulle strade provinciali 105 e 104, la mozione di Castello Cambia sull’istituzione di una commissione antimafia ed educazione alla legalità, la mozione del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli sull’asilo Camillo Benso Conte di Cavour, l’ordine del giorno del consigliere PD Luciano Tavernelli ed altri su un cippo in memoria del soldato Yeashwant Ghadge e di tutti i caduto anglo-americani e tedeschi. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale You tube del consiglio comunale di Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati