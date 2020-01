Città di Castello e Umbertide, insieme, per far crescere l'atletica nel nostro territorio

Il nuovo anno vede nascere una nuova, importante, collaborazione nel mondo dell’atletica leggera dell’Alta Umbria: un rapporto che si fortifica, quello tra l’Atletica Libertas Città di Castello e l’Asd Atletica Umbertide. “Il sodalizio nasce con il proposito di potenziare l’ottimo lavoro già svolto dalle singole società, mettendo a disposizione degli atleti due impianti principali, la pista di atletica leggera di Città di Castello e lo Stadio Morandi di Umbertide, oltre che un team di tecnici preparati”: spiegano i presidenti Ugo Mauro Tanzi e Stanislao Silvestrelli. “Le specialità dell’atletica leggera sono molte – aggiungono i due e, viste anche le pochissime risorse a disposizione per questo sport, avere dei tecnici specialistici in ogni disciplina in due società così piccole è praticamente impossible, da qui l’idea di rafforzare un sodalizio che in questo modo ci vede completi in ogni specialità”.

I presidenti Tanzi e Silvestrelli si dicono fiduciosi della neonata collaborazione che permetterà agli atleti iscritti alle società di poter scegliere fra un’ampia categoria di discipline, dai salti (alto, lungo, triplo), alla velocità, agli ostacoli, al mezzofondo (pista, cross e strada) e lanci (peso, martello, disco e giavellotto).

