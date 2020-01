Al via le iscrizioni per l’intrepida 2020

Comincia il 1° febbraio con l’apertura ufficiale delle iscrizioni il viaggio verso L’Intrepida 2020. La 9° edizione si svolgerà ad Anghiari (provincia di Arezzo) domenica 18 ottobre e arriverà come ogni anno a coronamento di un weekend ricco di iniziative da non perdere. Il Gs Fratres Dynamis Bike sta lavorando per proporre a tutti gli intrepidi ciclisti tante gustose novità in modo da regalare ai protagonisti ancora una volta un’esperienza unica, dedicata al ciclismo d’epoca, alla bellezza dei paesaggi e del territorio, alla gastronomia e alla possibilità di condividere la passione la bicicletta e quello spirito di amicizia che caratterizza la manifestazione anghiarese nata nel 2012. Nelle ultime due edizioni L’Intrepida ha superato i 1000 partecipanti confermandosi la 2° ciclo-storica in Italia e facendo registrare numeri da record. Una costante crescita che non ha mai fatto comunque perdere di vista lo spirito con cui tutto è iniziato: l’accoglienza ed il far sentire ogni “intrepido” parte della stessa famiglia e di un evento che va oltre la pedalata della domenica (che pure resta momento più atteso e coinvolgente). Non contano i numeri, ma le persone e per questo motivo come ogni anno i campioni de L’Intrepida saranno tutti coloro che si presenteranno il 18 ottobre in Piazza Baldaccio in sella a vecchie biciclette e vestiti con “abbigliamento d’epoca” (sportivo o vintage).

COME ISCRIVERSI

Dal 1° febbraio all’interno del sito www.lintrepida.it sarà possibile effettuare l’iscrizione. Per farlo basta accedere alla sezione in cui si trova il modulo, registrarsi, leggere il regolamento e compilare i “campi” richiesti. I primi 100 che si iscriveranno pagheranno come ogni anno solo 20 euro, poi subentreranno le tariffe classiche (così come indicato proprio nel regolamento).

Nel sito ufficiale e nei canali social (Facebook e Instagram) tutte le info e gli aggiornamenti sulla 9° edizione, per vivere ogni momento di questo emozionante #versolintrepida, un viaggio che arriverà a compimento nel terzo weekend di ottobre quando la magia de L’Intrepida si rinnoverà ancora una volta. E ancora una volta sarà uno spettacolo imperdibile.

