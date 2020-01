Al Centro San Francesco la mostra “Dallo spirito di Ventotene all’Europa. Altiero Spinelli: il sogno di una Europa libera e unita”

Sarà ospitata presso il Centro socio-culturale San Francesco dal 30 gennaio al 9 febbraio la mostra “Dallo spirito di Ventotene all’Europa. Altiero Spinelli il sogno di una Europa libera e unita”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) provinciale di Perugia, dall’ANPI Umbria e della sezione di Umbertide, con la collaborazione del Museo diffuso della Resistenza di Torino, della scrittrice Camilla Poesio e dell’autore Mauro Remondini, è patrocinata dalla Regione Umbria e dal Comune di Umbertide.

Anche quest’anno il Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide, ha dato l’adesione al progetto, per una partecipazione e collaborazione attiva all’iniziativa. Come evidenziano gli organizzatori, la mostra rappresenta un’opportunità educativa, sia per la rilevanza dell’esposizione che per il progetto didattico ad essa collegato.

All’inaugurazione dell’esposizione, che si terrà giovedì 30 gennaio alle 10.30, parteciperanno l’assessore alla Cultura del Comune di Umbertide Sara Pierucci, il presidente della sezione ANPI di Umbertide, Arnaldo Pucci, e la presidente dell’ANPI provinciale, Mari Franceschini.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni presso il Centro San Francesco dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

Inoltre, sabato 8 febbraio sarà presentato alle 16.30 il libro “La tragedia del confine orientale” alla presenza dell’autore Giorgio Giannini.