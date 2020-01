Pallavolo serie B1/F: Co.me.t Città di Castello, a Cesena altra sconfitta, crisi infinita per le ragazze di Brighigna

Terza sconfitta di fila (e sempre con il risultato di 0-3) per la Co.Me.T. Volley Città di Castello, che dopo il ko di Cesena nell’ultima di andata si ritrova all’ultimo posto della classifica nel girone C del campionato di Serie B1, scavalcato anche dal Quarrata, vittorioso a Moie. Inutile sottolineare che la situazione sia diventata molto delicata in casa biancorossa, ma anche la gara disputata al Carisport ha messo a nudo i problemi di una squadra incapace di chiudere a suo favore due set – il primo e terzo – nei quali ha avuto l’opportunità per farlo, ma soprattutto poco pungente e precisa in attacco e non efficace a muro (16 i tocchi vincenti per le romagnole contro gli appena 5 delle tifernati), oltre che non pulita in ricezione. Al momento giusto, le varie Casprini, Frangipane e Gardini hanno alzato la voce e soltanto il buon lavoro difensivo ha permesso alla Co.Me.T. di rimanere in partita, faticando poi molto per mettere giù i palloni; anche sui contrattacchi, la Elettromeccanica Angelini ha avuto una percentuale migliore. A livello individuale, si segnalano i 13 punti dell’opposto Stefania Liguori e 12 della giovane centrale Camilla Sergiampietri; più basse le medie di realizzazione delle due laterali, Margherita Lachi (10 punti) e Francesca Mancini (7).

Andrea Simoncelli, allenatore cesenate, schiera la positiva Mazzotti in regia, la Casprini opposto, la Gardini e la Furi al centro, la Roani e la Frangipane in posto 4 e la Fabbri libero. Francesco Brighigna oppone il 6+1 annunciato: diagonale Vingaretti-Liguori, al centro Borelli e Sergiampietri, alla banda Lachi e Mancini e libero Ferrantello. Inizio positivo per Città di Castello, con Lachi e Borelli a segno per il 5-3 che sembra di buon auspicio. Il match scorre comunque sui binari di un sostanziale equilibrio, con le due contendenti che mettono alternativamente il naso avanti. Una diagonale fuori della Casprini favorisce il break della Co.Me.T., che si porta a +4 (16-12) grazie in primis a un’attenta retroguardia, anche se la risposta delle avversarie non tarda a venire con la Frangipane ispirata a dovere. Sul 16 pari, nuovo allungo di Città di Castello fino a quota 18 (bene la Sergiampietri) e recupero immediato di Cesena, che però si ritrova sotto a seguito di un muro sulla Casprini. E quando il mancino della Liguori colpisce in parallela, firmando il 24-23 e sul 25-24, la Co.Me.T. ha l’1-0 in mano per due volte, senza tuttavia concretizzare il successivo contrattacco avuto a disposizione. Un muro sulla Liguori cambia le carte in tavola e l’attacco della Casprini risolve i giochi sul 28-26 per la Elettromeccanica Angelini. Riparte bene la Co.Me.T. nella seconda frazione: Cesena sbanda e va sotto 5-8, anche se recupera terreno e con un attacco della Roani riprende a macinare punti: gli errori sul versante tifernate e il muro eretto mandano in fuga le romagnole, che vanno sul 17-11 e poi sul 20-13. Il divario è marcato e si mantiene tale fino al 25-18 che frutta il 2-0 per la compagine di Simoncelli. Nel terzo set, la Co.Me.T. fatica stavolta anche in avvio: appena il tempo di andare sul 3-2, prima di lasciare campo a Frangipane e compagne, che accumulano ben presto un margine di sicurezza con un gioco ordinato e redditizio; la gestione del risultato è perfetta fino al 21-16, quando il turno in battuta della Sergiampietri mette in crisi Cesena, che si rimangia tutto il vantaggio accumulato e sul 22-22 tutto torna in discussione. Non solo: ai vantaggi, la Co.Me.T. passa a condurre per 26-25, ma è l’ultimo acuto: anche in questa circostanza, le biancorosse non riescono a produrre il colpo decisivo per quello che sarebbe stato un miracolo e si arrendono per 28-26, proprio come nel primo set. Bilancio di metà campionato: 10 punti e la discesa fino al ruolo di fanalino di coda. Come si dice in gergo, il piatto piange per la Co.Me.T. Città di Castello.

ELETTROMECCANICA ANGELINI VOLLEY CESENA – CO.ME.T. VOLLEY CITTA’ DI CASTELLO 3-0

(28-26, 25-18, 28-26)

ELETTROMECCANICA ANGELINI VOLLEY CESENA: Colombo 1, Marchi (L2), Fabbri (L1) ricez. 36%, Roani 7, Gardini 12, Furi 3, Mazzotti 5, Giulianelli 6, Frangipane 11, Casprini 14. Non entrate: Vujevic, Gugnali. All. Andrea Simoncelli e Lorenzo Casadei.

CO.ME.T. VOLLEY CITTA’ DI CASTELLO: Lachi 10, Borelli 6, Gobbi, Sergiampietri 12, Cesari, Ferrantello (L) ricez. 56%, Liguori 13, Nardi 1, Mancini 7, Vingaretti 1. Non entrate: Leonardi, Belotti. All. Francesco Brighigna e Claudio Nardi.

Arbitri: Federico Scarpulla di Bologna e Cesare Mazzotta di Bassano del Grappa.

CESENA: battute sbagliate 10, ace 5, muri 16, ricezione 50% (perfetta 22%), attacco 34%, errori 27.

CITTA’ DI CASTELLO: battute sbagliate 7, ace 7, muri 5, ricezione 59% (perfetta 24%), attacco 29%, errori 25.

Durata set: 35’, 26’ e 32’, per un totale di un’ora e 33’.

