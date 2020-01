Luca Secondi e’ il nuovo vice-sindaco: la nomina del sindaco questa mat-tina nel corso della seduta di Giunta

“Questa mattina ho nominato Luca Secondi vice-sindaco in sostituzione del di-missionario Michele Bettarelli eletto recentemente in Consiglio Regionale. La scelta, ovviamente, è quella che ci siamo sempre dati: le indicazioni elettorali dei cittadini. Questa amministrazione comunale per quanti riguarda la scelta dei componenti la giunta prosegue nel solco delle indicazioni di voto che ci sono state date nel 2016 perché riteniamo che i voti dei cittadini vengano prima di ogni altra cosa e sia l’elemento dal quale partire per essere realmente rappresentativi. Per quanto concerne invece la nomina del nuovo assessore in quota Pd, non abbiamo ancora provveduto alla scelta, perché l’indicazione che è stata data da quel partito riguarda l’attuale presidente del consiglio comunale. Come è noto abbiamo dovuto affrontare lunghe sedute consiliari sul Piano regolatore Generale che consigliavano la non sostituzione del Presidente in questa fase vista appunto la delicatezza e importanza dei consigli comunali programmati. Ci appare quindi estremamente singolare, contradditoria ed autolesionista la presa di posizione dell’attuale segretario comunale del Partito Democratico. Costui, o non è a conoscenza del contesto complessivo nel quale ci muoviamo oppure tenta di scaricare su altri le responsabilità che sono interamente del suo partito. Non è nostra intenzione polemizzare ulteriormente. Ci limitiamo a sottolineare che Città di Castello è l’unica città dell’Umbria sopra a trentamila abitanti nella quale il Pd non è all’opposizione. Evidentemente il segretario del Pd tifernate vuole omologarsi alle altre città”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, al termine della riunione di giunta di questa mattina che si è conclusa con l’atto di nomina di Luca Secondi a vice-sindaco.

