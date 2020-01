Incidente tra due auto a Sansepolcro, sul posto anche l’elisoccorso pegaso

Tamponamento tra due auto, in via senese aretina a Sansepolcro. Dalle prime frammentarie informazioni, giunte pochi minuti fa in redazione, pare che a causare il sinistro sia stata la frenata, da parte di uno dei due mezzi, per consentire ad un pedone, fortunatamente illeso, di attraversare la carreggiata. Ad avere la peggio il tamponante, colpito da infarto. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sanitari del 118, polizia municipale, vigili del fuoco, anche l’elisoccorso Pegaso

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati