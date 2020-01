FCU: Zucchini, Misto, e Mencagli, PD, chiedono informazioni sui lavori della tratta

Sullo stato dell’arte dei lavori di ripristino della tratta ferroviaria FCU chiedono oggi informazioni il capogruppo del Gruppo Misto Gaetano Zucchini e il consigliere del PD di Città di Castello Francesca Mencagli che in un interrogazione ricordando come “il 2020 sia stato annunciato come l’anno del termine dei lavori per ricollegare efficacemente la tratto Nord sino a Perugia centro”. Soprassedendo sulla crono storia degli eventi accorsi dal 2018 ad oggi, i due consiglieri rimarcano “Il protrarsi dei disagi degli utilizzatori del servizio in particolare i lavoratori pendolari, gli studenti, con le conseguenti possibili ricadute sul piano organizzativo personale economico produttivo e turistico”. Mencagli e Zucchini chiedono al sindaco: “un aggiornamento del cronoprogramma, la previsione del ripristino del collegamento con Sansepolcro, la previsione di miglioramento della qualità dei servizi specifici da erogare, l’aggiornamento sulle criticità causate dai cantieri e la previsione di un eventuale approfondimento dell’argomento nella commissione consiliare specifica”.

