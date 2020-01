Catia Giorni “Movimento 5 Stelle Sansepolcro” un nuovo Centro Commerciale a Sansepolcro: il sindaco Cornioli chiarisca

Abbiamo presentato un’interrogazione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di febbraio, per chiedere al Sindaco Cornioli di informare sia le forze politiche presenti in Consiglio comunale sia i cittadini riguardo all’ipotesi, circolante in città, dell’apertura di un nuovo Centro Commerciale a Sansepolcro, precisamente a Santa Fiora in via Senese Aretina.

L’ipotesi in questione non è del tutto infondata visto che Confcommercio ha già mandato una lettera all’Amministrazione, sottolineando come una scelta di questo tipo andrebbe inevitabilmente a dare il colpo di grazia alle attività commerciali presenti nel centro storico e nelle zone limitrofe.

Premesso che prima di prendere una posizione netta sull’argomento, desideriamo avere tutte le informazioni a riguardo, non possiamo esimerci dal fare già alcune considerazioni, ovvero: che senso avrebbe in questo momento l’apertura di un nuovo Centro Commerciale a Sansepolcro? Vediamo già la fatica che sta facendo quello esistente per continuare la propria attività. Non abbiamo proprio i numeri e il bacino di persone che potrebbero giustificare l’apertura di uno nuovo.

Confcommercio, nella sua lettera inviata all’Amministrazione, sottolinea le ripercussioni che questa nuova apertura avrebbe sui negozi del nostro Centro storico. Purtroppo, aggiungiamo noi, la situazione è già molto preoccupante: in questi ultimi anni, stiamo assistendo a una serie di chiusure delle varie attività commerciali, alcune anche storiche e importanti. Su queste, l’Amministrazione non ha mai fatto nulla: e ricordiamo che il Sindaco Cornioli ha anche la delega alle attività produttive, e che in campagna elettorale uno dei primi impegni che si era preso era proprio quello di dedicarsi alla ripresa di tutto il settore del commercio a Sansepolcro.

Noi continuiamo a pensare che non si tratti di un processo irreversibile: certo, per invertire la rotta sono necessarie alcune condizioni come la lungimiranza, la progettualità, la disponibilità ad ascoltare tutti coloro che hanno idee per la nostra città. Tutti elementi che in questi anni di Amministrazione Cornioli sono del tutto mancati.

Aspettiamo, quindi, di avere una risposta chiara dal Sindaco su questo argomento, e auspichiamo che possa anzi nascere da qui un momento di discussione e di confronto

Catia Giorni.

Movimento 5 Stelle Sansepolcro

