Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, Vittoria da tre in quel di San Marino

La Ermgroup San Giustino(PG)si aggiudica per 3-1 il match contro un insidioso Titan Services San Matino (RN).Partono subito bene gli ospiti, che conquistano il primo parziale 25-18 con un discreto distacco sugli avversari, anche se non sono mancati gli errori da ambo le parti. San Marino non ci sta e particolarmente aggressivo nel secondo set, mette in difficoltà i biancoazzurri che sembrano aver perso la concentrazione. Reagisce San Giustino recuperando terreno, ma la grinta non basta e non riuscendo ad agganciare i padroni di casa, perde il parziale per una manciata di punti 22-25. Si riparte così sull’ 1-1; le due squadre sono in equilibrio per la maggior parte del terzo set; due ace di Cesarini G. segnano lo stacco 11-9; SanGiustino sembra aver recuperato le giuste intenzioni, con il muro di StoppelliD. determinante in numerose azioni e l’attacco incisivo di Puliti L., chiude il set con il punto di Sitti A. 25-19. San Marino non sembra voler mollare e tenta il recupero al quarto parziale concedendo poco alla squadra altotiberina. Procedono passo passo fino alla metà del set dove Valla R. segna il punto del 15-13. Pesante il muro di Conti R. che porta San Giustino sul 18-15. La fatica si sente e San Marino è sempre più insidioso, concede poco e mette in difficoltà San Giustino che nonostante tutto, errori compresi, riesce comunque a chiudere il set 28-26 aggiudicandosi anche il match. Al termine dell’incontro il palleggiatore di Ermgroup San Giustino, Sitti A., ha rilasciato la seguente dichiarazione:” Quella di oggi si è rivelata una partita complicata. Avevamo iniziato bene con il primo set; poi forse ci siamo rilassati o sono saliti loro con il livello di gioco mettendoci in grande difficoltà. Siamo andati molto male in cambio palla nel secondo parziale, poi la partita si è accesa. San Marino ha iniziato a giocare e alla fine abbiamo vinto al quarto set. L’importante è stato riportare a casa tre punti fondamentali per la classifica e per il percorso, però dobbiamo imparare a gestire meglio queste partite, dobbiamo essere più sicuri di noi stessi e non complicare le situazioni di gioco. Questo è importante per quando incontreremo le grandi squadre con le quali poi lotteremo per i playoff.”

Titanic Services San Marino(RN)-Ermgroup San Giustino (PG): 1-3

(18-25; 25-22;19-25; 26-28)

Titan Services San Marino(RN): Kiva J. 12, Rondelli M. 2, Bernardi M. 2; Mondaini F. 8; Oliva L. 4; Ricci M. 2; Cicconi R.; Lazzatini A. 10; Zonzini M. 13; Bacciocchi D. (L); Rizzi S. (L). All. Mascetti S.



Ermgroup San Giustino (PG): Cesaroni G. 8; Conti R. 7; Giunti G. ; Sitti A. 5; Thiaw S.; Stoppelli D. 7; Valla R. 10; Puliti L. 21; Di Renzo (L). All. Sideri E.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati