Polizia provinciale – “Il nuovo regolamento verrà approvato entro il     mese”. Ad annunciarlo Letizia Michelini

“Il nuovo regolamento del corpo di polizia provinciale di Perugia verrà approvato entro il mese e saranno istituite le figure di Vice Comandante e Coordinatore, che nelle loro funzioni di organizzazione e controllo coadiuveranno il Comandante affinché situazioni incresciose come quelle passate non si ripetano”. A parlare è Letizia Michelini, consigliera provinciale di Perugia con delega alla Polizia Provinciale, in risposta alle dichiarazioni del consigliere Marcello Rigucci che aveva sollevato più volte la questione.

“In questo preciso momento storico – continua Michelini -, dove i cittadini manifestano un sempre più crescente bisogno di sicurezza e di controllo del territorio, la polizia provinciale continuerà a svolgere funzioni di pubblica sicurezza, dando supporto alle altre forze dell’ordine. E’ intenzione di questa amministrazione addivenire a convenzioni di collaborazione con i Comuni piccoli e medi, per una migliore gestione e il coordinamento dei servizi di propria competenza con quelli delle polizie municipali. Tali accordi sono in corso di definizione presso l’ANCI regionale e prevedranno anche il coinvolgimento della Prefettura di Perugia.

E’ il caso di evidenziare, inoltre, che la polizia provinciale svolge funzioni di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dalla legge n.65 del 1986, a seguito di rilascio del relativo decreto da parte del Prefetto.

Il Consigliere fa riferimento ad un passaggio delle motivazioni del provvedimento delle Corte di Appello di Perugia, decontestualizzato dall’intero iter logico che ha caratterizzato l’impianto decisorio, cambiandolo di significato.

E’ proprio l’intenzione della Legge (Legge 65/’86) a cui fa riferimento lo stesso Rigucci che legittima la polizia provinciale, oggi polizia locale, allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicurezza.”

