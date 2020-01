PD Umbertide “serve una svolta per la piattaforma e per il centro storico”

<<Tra i vari argomenti che si discuteranno lunedì 27, durante la sessione del Consiglio dedicata alle interrogazioni a risposta immediata (question time) che si riunirà alle 18, sarà presente anche la discussione portata dal nostro gruppo consiliare su ‘La Piattaforma’. Chiediamo infatti delucidazioni in merito all’iter procedurale che questa Amministrazione ha avviato per l’affidamento in concessione di uno spazio comunale che ha da sempre rappresentato un luogo di incontro per diverse generazioni, oltre al valore storico che indiscutibilmente lo lega a tutta la cittadinanza. Un luogo chiuso oramai da due anni nonostante le due delibere del 2018 e del 2019 con le quali la Giunta abbia manifestato la volontà di individuare una nuova gestione che ancora, stando alle carte, attende a presentarsi e a rivitalizzare un plesso dal ruolo cruciale per quella rivalutazione complessiva dell’area storica della città che più volte come gruppo abbiamo chiesto di avviare. E raggiungibile non di certo con lo schema che l’Amministrazione ha messo in campo sin dal suo insediamento per il centro cittadino, fatto di alcuni parcheggi e animato dal volere spostare la Farmacia Comunale 1 altrove, idea sulla quale si è fatto dietrofront anche grazie alle nostre considerazioni espresse fuori e dentro il Consiglio. Per la Piattaforma è riservato lo stesso destino di immobilismo che ha toccato anche ai lavori del Palazzo comunale? Speriamo proprio di no e per questo si chiede che il dibattito non sia semplicemente affidato ad uno scambio di battute ma possa essere riportato da questa Amministrazione all’interno delle sedi opportune, passando per le commissioni con una discussione approfondita. Ciò sul quale dovrà quest’ultima vertere, coinvolgendo al tempo stesso cittadinanza e associazionismo, sarà sicuramente l’intento di avviare al più presto possibile un’attività che sappia coniugare il carattere ricreativo con quello socio-culturale di uno spazio che assolutamente Umbertide non può permettersi di lasciarlo cadere nel dimenticatoio, chiuso e abbandonato come si trova oggi. Un progetto quindi nel rispetto di tutte le sensibilità di un tessuto cittadino che è cambiato, con nuove e diverse esigenze. Questo è il significato dell’interrogazione presentata dal Gruppo PD.>>

