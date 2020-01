Nasce Umbertide civica, mercoledì 29 gennaio presentazione ufficiale alla residenza Balducci

Mercoledì prossimo, 29 gennaio, alle ore 18 presso la residenza Balducci di via dei Patrioti sarà presentata l’associazione “Umbertide civica”, una nuova proposta civica che nasce dal contributo volontario di cittadini che, animati da passione politica e amore per la città, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie energie al servizio di Umbertide per dare un contributo concreto ed operativo al miglioramento del nostro vivere civile e sociale.

La nuova associazione è inserita nel progetto regionale “Umbria civica”, una rete regionale diffusa in tutta l’Umbria. Saranno ospiti i rappresentanti dei movimenti di “Umbria civica” della regione.

