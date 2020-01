Gli special olympics fanno tappa a Sansepolcro con il torneo 5vs5 Domenica 26 Gennaio nei locali del Palazzetto dello Sport

Sansepolcro, Dukes e la categoria degli Special Olympics: un connubio sempre più vincente. La cittadina biturgense, infatti, si appresta ad ospitare domenica 26 gennaio una della tappe nazionali del torneo di basket 5vs5 unificato. Palazzetto dello Sport di Sansepolcro, quindi, che sarà animato fin dal mattino con squadre che arrivano da Roma, ma anche da buona parte della Toscana: due, però, sono quelle che la società Dukes mette a disposizione per il torneo. Una tappa importante del campionato le cui finali sono in programma nella città di Varese nel mese di giugno. E sotto lo slogan “su tutti i parquet, per un unico canestro” si tiene l’evento degli Special Olympic: un progetto portato avanti in sinergia con la Cooperativa Sean di Sansepolcro che segue i ragazzi. Il torneo di domenica, oltre al contributo di sponsor privati i quali supportano il progetto, è patrocinato anche dal Comune di Sansepolcro e proprio dall’associazione Special Olympics. Una categoria che, in questo 2020, riserverà anche tante altre sorprese, eventi e appuntamenti nella città di Sansepolcro.

