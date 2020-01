Scomparsa Silvana Benigno: Guasticchi “esempio di coraggio”

“Caro Fabrizio non ci sono parole per consolare te e tua figlia di questa terribile perdita. Sento un dolore profondo e vorrei solo abbracciarvi forte. Tutta l’umanità con Silvana ha perso qualcosa. Un esempio di come il coraggio suo e vostro ha dato speranza e sostegno a tanti altri. E mi viene in mente un unica frase dedicata da Chercill agli eroi della battaglia d’Inghilterra “ mai così tanti dovettero così tanto a così pochi “. Un abbraccio vi voglio bene”. E’ quanto dichiarato da Marco Vinicio Guasticchi in riferimento alla scomparsa di “mamma coraggio”, Silvana Benigno.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...