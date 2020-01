RSA a Sansepolcro: M5S “ancora una volta decide solo Cornioli”

La trasformazione dell’attuale albergo-ristorante “La Balestra” su una RSA è sicuramente una delle questioni ultimamente più dibattute in città, su cui ci siamo già espressi, sottolineando le nostre perplessità per il fatto che venga così sacrificata una delle strutture ricettive più grandi di Sansepolcro.

C’è anche un altro aspetto di questa vicenda che riteniamo giusto sottolineare. Per avere tutte le informazioni in merito, abbiamo fatto un accesso agli atti, richiedendo tutta la documentazione disponibile a riguardo. E abbiamo appurato che la prima richiesta ufficiale fatta al Comune dalla proprietà della “Balestra”, in cui manifestava appunto la volontà di trasformare la struttura in RSA, è data ad ottobre 2019. In questa lettera, si fa inoltre riferimento a dei colloqui che erano già avvenuti tra la proprietà stessa e il sindaco Cornioli.

Questo significa che il sindaco era a conoscenza di tutta questa vicenda già molti mesi fa, da settembre almeno. E in tutto questo tempo, non ha mai ritenuto importante informare le altre forze politiche presenti in Consiglio comunale. Mai una parola, né durante un Consiglio comunale, né durante una commissione o mediante una semplice comunicazione ai capigruppo. Tutti noi eravamo a conoscenza della vicenda, avendola appresa da canali non ufficiali. Ma ci chiediamo: una questione di questo genere, che sicuramente non è di poca importanza, non meritava di essere messa al centro del dibattito politico?

Del resto, questa è una prassi alla quale il sindaco Cornioli ci ha ormai abituato: sono tre anni e mezza che fa e disfa a suo piacimento, gestendo la nostra città come un padre-padrone. Questo è un modo di procedere che non condividiamo, in quanto siamo sempre stati convinti che solo dalla collaborazione e dal concorso di più persone possano venire buoni risultati.

Ma soprattutto, a tre anni e mezza dall’inizio dell’Amministrazione Cornioli, viene spontaneo chiedersi: a cosa ha portato finora questa gestione autoritaria? Quali risultati sono conseguiti per Sansepolcro?

Lasciamo a tutti voi la risposta, anche se purtroppo è sufficiente anche solo guardarsi un po’ intorno per averla.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...