Ciao Silvana

Vorrei dirti tante cose, ma non ce più tempo, vorrei ringraziarti per quello che hai fatto, ma non ce più tempo, vorrei dirti che sei stata un esempio, ma non ce più tempo, vorrei fare di più, ma non ce più tempo, voglio farti una promessa, farò quello che posso per non far dimenticare quello che hai costruito con tanta fatica, nonostante la grave malattia, in questi anni, insieme a Fabrizio, a Federica e alle tante persone che ti sono state vicine. Ora riposati Silvana, ne hai tanto bisogno, vai serena, perché il tuo seme diventerà un albero forte, robusto, imponente, che lo si potrà ammirare da lontano.

Annunci

