1 GENNAIO 2019, SANSEPOLCRO incontro con TOMMASO STELLA della Ong Mediterranea e lo spettacolo L’ISOLA DI ESPERER del Teatro delle Forme

Nel contesto del progetto “Le mura raccontano”, CasermArcheologica, con il sostegno del MIBACT, Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana e la collaborazione di Laboratori Permanenti e Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, presenta due appuntamenti importanti il 31 Gennaio, con un laboratorio gratuito, aperto a tutti, il 30 gennaio.

Venerdi 31 gennaio ore 18.00, CasermArcheologica (Via Aggiunti 55, Sansepolcro)

incontro con Tommaso Stella capitano della “missione Alex” della Ong Mediterranea Saving Humans moderaIlda Curti, responsabile scientifica del progetto

ingresso libero

Si ringrazia Barbara Pilati, Sara Lusini e #ArciPerugia per la collaborazione organizzativa dell’incontro

Tommaso Stella, il comandate della nave Alex della Ong Mediterranea, milanese, skipper di successo, navigatore in solitaria e protagonista di mille regate transoceaniche, è stato a lungo nell’equipaggio di Giovanni Soldini. A luglio 2019 è stato capitano della missione Alex della Ong Mediterranea; dopo aver forzato il blocco al porto di Favarolo a Lampedusa ha risposto al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale aveva proibito lo sbarco. “La nostra linea è questa – inizia Tommaso – anche noi dell’equipaggio restiamo a bordo, da qui non sbarca nessuno. Noi scenderemo solo in compagnia di queste altre persone che da più di 50 ore condividono questo spazio con noi“. Terminata l’operazione ha dichiarato: “Non dormo e non mi lavo da una settimana. Ma adesso mi sento un uomo felice perché abbiamo salvato 54 persone, le abbiamo aiutate a fuggire dall’inferno della Libia, anche queste nella vita sono soddisfazioni”.

