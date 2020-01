Il Presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta ha incontrato presso la sede dell’ente in Piazza Italia, il Consigliere Regionale della Lega Valerio Mancini, il Sindaco di Marsciano Francesca Mele, il Sindaco di Citerna Enea Paladino ed altri amministratori dei Comuni interessati, per discutere degli interventi urgenti da effettuare sulle strade provinciali n. 375 e n. 100, giudicate estremamente pericolose per l’incolumità degli automobilisti. Hanno partecipato alla riunione anche i rappresentanti dei comitati sorti per richiedere interventi urgenti sulle citate strade che in questi anni hanno causato numerosi incidenti mortali. La questione è stata anche rappresentata al Prefetto di Perugia che ha assicurato il suo interessamento.

